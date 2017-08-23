Полиция проверит почерк в протоколе НАПК по Ляшко

Национальная полиция назначила почерковедческую экспертизу по делу о возможной фальсификации Национальным агентством по предотвращению коррупции протокола относительно лидера "радикалов" Олега Ляшко.

Об этом говорится в материалах Печерского районного суда Киева, передают "Українські новини".

Экспертиза будет касаться протокола НАПК в деле о совмещении Ляшко депутатства и руководства закрытым акционерным обществом "Редакция газеты "Политика".

Следователь Нацполиции просила суд предоставить временный доступ к документам регистрационного дела ЗАО "Редакция газеты "Политика", которые находятся во владении отдела по вопросам государственной регистрации юридических и физических лиц Голосеевской районной государственной администрации Киева.

Отмечается, что 14 августа в рамках уголовного производства была назначена почерковедческая экспертиза, что обусловливает необходимость изъятия оригиналов документов.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и предоставил доступ к запрашиваемым документам.

Как сообщалось, 21 июля суд закрыл дело против Ляшко относительно совместительства, которое возбудила НАПК.

Печерский суд рассматривал представление НАПК относительно лидера "радикалов". НАПК обвиняло его в совмещении выполнения депутатских функций с работой главным редактором газеты "Политика".

24 июля Национальная полиция зарегистрировала уголовное производство на заявление лидера Радикальной партии Олега Ляшко в отношении сотрудников Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.