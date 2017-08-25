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Столтенберг: нынешний подход НАТО к России - это оборона и диалог

Пятница, 25 августа 2017, 03:34

НАТО стремится к более конструктивным и предсказуемым отношениям с Россией, чтобы сохранить мир и побудить её действовать в рамках норм и правил международного сообщества.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая в итальянском Римини, пишет DW.com.

Россия незаконно аннексировала Крым и продолжает дестабилизировать ситуацию на востоке Украины, подчеркнул он.

"Это конфликт, в ходе которого были убиты около 10 тысяч украинцев", - добавил Столтенберг.

У НАТО сейчас двуединый подход к России - оборона и диалог, сказал генсек альянса. НАТО продолжает стремиться к более конструктивным и предсказуемым отношениям с Россией, чтобы сохранить мир и побудить Россию действовать в рамках норм и правил международного сообщества, отметил Столтенберг.

Как известно, Россия вводит войска в Беларусь. Официально - для участия в совместных военных учениях "Запад-2017", которые должны пройти 14-20 сентября. В связи с этим соседние страны и представители НАТО говорят о потенциальных угрозах как для Балтийских стран и Украины, так и для самой Беларуси.

24 августа на совместной пресс-конференции с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом президент Украины Петр Порошенко заявил, что на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей находятся 39 тысяч боевиков, из них 3 тысячи - российские регулярные войска, в т.ч. - спецназ

Темы: НАТОРосcия
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