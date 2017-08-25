Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

АТО в День Независимости: Трое военных ранены, один погиб

Пятница, 25 августа 2017, 14:09
АТО в День Независимости: Трое военных ранены, один погиб

В результате боевых действий в зоне проведения АТО ранены трое украинских военных, один боец ​​погиб.

Об этом 25 августа сообщил спикер Минобороны по АТО Александр Мотузяник.

"24 августа в 23:45 во время хаотичного обстрела украинских позиций из стрелкового оружия в районе н.п. Талаковка (направление Мариуполя) один военный получил ранения, ему оказали медицинскую помощь и доставили в медучреждение. Однако после полуночи от полученных ранений военнослужащий скончался", - сообщил Мотузяник.

Трое военных получили ранения в районе шахты Бутовка в результате вражеского обстрела.

В направлении Луганска неспокойно было в районе Бахмутской трассы и в Попаснянском районе. Боевики стреляли из минометов, выпустили более 30 снарядов. В течение дня боевики нарушили "тишину" 11 раз, в шести случаях применил минометы.

На донецком направлении зафиксировано 8 вражеских вооруженных провокаций, боевые действия велись возле Авдеевки и в районе позиций "шахта Бутовка", боевики применяли легкое вооружение.

На приморском направлении в Чермалыке боевики применили минометы, выпустив 10 снарядов. Во время вооруженных провокаций украинские войска открывали огонь.

Как известно, 22 августа лидеры стран "нормандского формата" выразили поддержку режиму прекращения огня по случаю начала учебного года, "школьное перемирие" должно было начать действовать с 00:00 25 августа.

Украинская правда

Темы: АТОДонбассжертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Все новости...
АТО
Суд в Греции освободил ветерана АТО, задержанного по запросу Литвы
Президент обещает дать квартиры всем ветеранам АТО и ООС
Десять украинцев
Последние новости
22:19
Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"
22:08
Российские войска убили двух жителей Херсона и снова атакуют город
21:58
Пророссийские хакеры совершили атаку на сайты Швейцарии во время визита Зеленского
21:48
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, два сбили над Сумщиной
21:45
Россия ищет способы быть более эффективной в своих атаках – Гуменюк
21:38
В Украине откроют второй в мире GovTech-центр
21:36
Западные партнеры изучают, как Украина производит новые дроны – Данилов
21:14
Дефицит госбюджета Украины после 2024 можно будет покрывать из доходов от замороженных активов РФ - ОП
21:10
Бундестаг отклонил предложение оппозиции о поставках Taurus Украине
21:00
FPV-дроны кардинально усложнили эвакуацию раненых. Интервью с боевым медиком-"госпитальером"
Все новости...
Реклама: