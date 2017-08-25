АТО в День Независимости: Трое военных ранены, один погиб

В результате боевых действий в зоне проведения АТО ранены трое украинских военных, один боец ​​погиб.

Об этом 25 августа сообщил спикер Минобороны по АТО Александр Мотузяник.

"24 августа в 23:45 во время хаотичного обстрела украинских позиций из стрелкового оружия в районе н.п. Талаковка (направление Мариуполя) один военный получил ранения, ему оказали медицинскую помощь и доставили в медучреждение. Однако после полуночи от полученных ранений военнослужащий скончался", - сообщил Мотузяник.

Трое военных получили ранения в районе шахты Бутовка в результате вражеского обстрела.

В направлении Луганска неспокойно было в районе Бахмутской трассы и в Попаснянском районе. Боевики стреляли из минометов, выпустили более 30 снарядов. В течение дня боевики нарушили "тишину" 11 раз, в шести случаях применил минометы.

На донецком направлении зафиксировано 8 вражеских вооруженных провокаций, боевые действия велись возле Авдеевки и в районе позиций "шахта Бутовка", боевики применяли легкое вооружение.

На приморском направлении в Чермалыке боевики применили минометы, выпустив 10 снарядов. Во время вооруженных провокаций украинские войска открывали огонь.

Как известно, 22 августа лидеры стран "нормандского формата" выразили поддержку режиму прекращения огня по случаю начала учебного года, "школьное перемирие" должно было начать действовать с 00:00 25 августа.

Украинская правда