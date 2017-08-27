"Динамо" сказало, когда сыграет в Мариуполе

ФК "Динамо" Киев готово сыграть календарный матч 7-го тура УПЛ с ФК "Мариуполь" в Мариуполе после нормализации оперативной обстановки на Мариупольском направлении.

Об этом говорится в письме руководства клуба в ФФУ, УПЛ и ФК "Мариуполь" от 26 августа, которое публикует сайт "Динамо".

"ФК "Динамо" Киев в очередной раз официально заявляет о готовности сыграть календарный матч 7-го тура УПЛ с ФК "Мариуполь" именно в городе Мариуполе. Это произойдет сразу после нормализации оперативной обстановки на Мариупольском (Приморском) направлении и предоставления текущих оперативных писем от органов СБУ и ГУНП о принятии ими всех возможных мер для обеспечения безопасности пребывания и передвижения игроков и персонала ФК "Динамо" (Киев), обеспечения безопасного прибытия и пребывания болельщиков клуба в городе Мариуполь", - говорится в письме.

В футбольном клубе просят при условии выполнения вышеуказанных требований назначить новую дату календарного матча в Мариуполе.

В письме также отмечается, что, согласно решению Комитета ФФУ, ФК "Мариуполь" как хозяин поля, а также местные органы власти обязаны по требованию гостевой команды предоставить не позднее, чем за 3 суток до начала матча, письма органов ГУНП и СБУ в области, которыми гарантируется проведение всех мер безопасности и оценивается возможность проведения матча, учитывая текущую оперативную ситуацию в городе.

"К сожалению, на наши неоднократные обращения к ФК "Мариуполь", указанных писем ГУНП и СБУ ФК "Динамо" (Киев) по состоянию на 20 ч. 26.08.17 (менее чем за сутки до начала матча) не получил", - заявили в "Динамо".

Там также добавили, что за эти дни на Мариупольском направлении наблюдается резкое обострение ситуации, зафиксированы многочисленные случаи открытия огня боевиками в сторону украинской территории.

Как известно, ранее вице-президент ФК "Динамо" Андрей Мадзяновський заявил, что "Динамо" не поедет на матч в Мариуполь, запланированный на 27 августа, и подаст в суд в случае зачисления технического поражения.

Лидер боевиков ОРДЛО АлександрЗахарченко сделал заявление, что в день матча 27 августа будут прекращены все обстрелы в направлении Мариуполя.

Также известно, что в Мариуполь на этот матч приедет миссия ОБСЕ для гарантий безопасности.

В СБУ заявили, что направили письмо в ФФУ с предостережением относительно безопасности в Мариуполе для проведения матча ФК "Мариуполь" - "Динамо".

"Если ФФУ решит провести матч в Мариуполе, СБУ примет все меры для обеспечения безопасности проведения футбольной игры", - отметили в СБУ.

25 августа ФК "Мариуполь" обратился к ФК "Динамо" с призывом провести матч 7-то тура чемпионата УПЛ в Мариуполе, согласно регламенту Украинской Премьер-лиги.

Украинская правда