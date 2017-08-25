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"Мариуполь" просит "Динамо" приехать на матч

Пятница, 25 августа 2017, 10:58
Мариуполь просит Динамо приехать на матч

Футбольный клуб "Мариуполь" обратился к ФК "Динамо" с призывом провести матч 7-то тура чемпионата УПЛ в Мариуполе, согласно регламенту Украинской Премьер-лиги.

Об этом речь идет в открытом письме ФК "Мариуполь".

"Мы надеемся, что здравый смысл восторжествует и матчи "Мариуполь" - "Динамо" все-таки состоятся. Коллеги из "Динамо" (Киев), "мяч" на Вашей стороне, не лишайте болельщиков украинского Мариуполя футбольного праздника и не превращайте украинский футбол в хаос", - заявили в "Мариуполе". 

В клубе напомнили, что матчи 7-го тура УПЛ должны пройти 26 августа между командами U-21 и 27 - между основными командами именно в Мариуполе.

"Комитет ФФУ по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований своим решением от 17 августа 2017 года подтвердил, что "Мариуполь" примет "Динамо" на своем стадионе. ... Исполком ФФУ подтвердил принятые решения, о том что наш клуб проводит свои домашние матчи сезона 2017/18 в Мариуполе", - отмечается в письме. 

В "Мариуполе" отметили, что просил ФК "Динамо" сообщить информацию о дате и времени прибытия в город, о маршруте следования и транспортных средствах: информация необходима СБУ и МВД для организации сопровождения и проезда автобусов с делегациями ФК "Динамо" до Мариуполя.

Премьер-лиге и ФК "Динамо" были также предоставлены официальные письма от управления СБУ в Донецкой области, ГУ Нацполиции в Донецкой области и Мариупольского горсовета, в которых сообщается, что соответствующие службы обеспечат все необходимые меры безопасности во время матчей "Мариуполь" - "Динамо".

"Также мы совместно с "силовыми" структурами готовы организовать встречу и сопровождение делегаций ФК "Динамо" от аэропорта г.Запорожье до гостиницы в г. Мариуполь", - добавили в ФК. 

Как известно, вице-президент ФК "Динамо" Андрей Мадзяновський заявил, что "Динамо" не поедет на матч в Мариуполь и подаст в суд в случае зачисления технического поражения. Он аргументировал отказ вопросам безопасности.

Вице-президент УЕФА Григорий Суркис также выступает против проведения любых матчей украинской премьер-Лиги в Мариуполе, заявив, что там опасно.

Лидер боевиков ОРДЛО АлександрЗахарченко сделал заявление, что в день матча 27 августа будут прекращены все обстрелы в направлении Мариуполя.

Также известно, что в Мариуполь на этот матч приедет миссия ОБСЕ для гарантий безопасности. 

В СБУ заявили, что направили письмо в ФФУ с предостережением относительно безопасности в Мариуполе для проведения матча ФК "Мариуполь" - "Динамо". 

"Если ФФУ решит провести матч в Мариуполе, СБУ примет все меры для обеспечения безопасности проведения футбольной игры", - отметили в СБУ.

Украинская правда 

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Темы: футболМариуполь
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