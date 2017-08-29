Из-за исчезновения украинца в Беларуси открыли уголовное производство

Из-за исчезновения сына украинского офицера Павла Гриба в Беларуси открыли уголовное производство по статье "умышленное убийство".

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"В процессуальным руководством Черниговской местной прокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по предварительной правовой квалификацией по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство) относительно безвестно исчезнувшего гражданина Украины Павла Гриба", - говорится в сообщении.

Сарган отметила, что сейчас следователи пытаются разыскать пропавшего, свидетелей и выясняют обстоятельства инцидента.

"С этой целью органом досудебного расследования руководству Государственной пограничной службы Украины направлен запрос о подтверждении факта пересечения местным жителем государственной границы Украины", - добавила она.

Кроме того, в компетентные органы иностранного государства готовят ходатайство о предоставлении международной правовой помощи, чтобы подтвердить или опровергнуть факт и основания задержания и розыска гражданина Украины, а также его местонахождение.

В Черниговской облпрокуратуре "Украинской правде" уточнили, что квалификация "умышленное убийство" - это обычная практика при исчезновении человека.

Также отметили, что у следствия нет доказательств о причастности России к исчезновению украинца, и это утверждение пока идет от отца пропавшего и распространенное СМИ.

"Однако у нас подтверждений этому нет. Поэтому говорить, что причастна именно Россия к этому событию, мы не имеем права", - добавили там.

В прокуратуре также сообщили, что если следствие установит причастность какого-то иностранного государства к инциденту, то Украина будет готовить ходатайство в эту страну, чтобы подтвердить или опровергнуть это.

Как сообщалось, бывший пограничник Игорь Гриб, который занимается созданием капелланской службы в силовых органах, заявил, что 24 августа спецслужбы России похитили его сына Павла во время посещения Беларуси.

Посольство Украины в Минске направило ноту в МИД Беларуси, чтобы выяснить местонахождение сына украинского офицера Павла Гриба.

Украинское консульство в России также обратилось в правоохранительные органы РФ относительно судьбы сына украинского офицера.

Олег Твердь, для УП