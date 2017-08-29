Через зникнення українця у Білорусі відкрили кримінальне провадження

Через зникнення сина українського офіцера Павла Гриба у Білорусі відкрили кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство".

Про це повідомила у Facebook прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

"Під процесуальним керівництвом Чернігівської місцевої прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство) щодо безвісного зникнення громадянина України Павла Гриба", - йдеться у повідомленні.

Сарган зазначила, що зараз слідчі намагаються розшукати зниклого, свідків та з’ясовують обставини інциденту.

"З цією метою органом досудового розслідування керівництву Державної прикордонної служби України направлено запит щодо підтвердження факту перетину місцевим жителем державного кордону України", - додала вона.

Окрім того, до компетентних органів іноземної держави готують клопотання про надання міжнародної правової допомоги, щоб підтвердити чи спростувати факт та підстав затримання і розшуку громадянина України, а також його місцеперебування.

У Чернігівській облпрокуратурі "Українській правді" уточнили, що кваліфікація "умисне вбивство" - це звичайна практика при зникненні людини.

Також зазначили, що у слідства немає доказів про причетність Росії до зникнення українця, і це твердження поки йде від батька зниклого та поширене медіа.

"Однак у нас підтверджень цьому немає. Тому говорити, що причетна саме Росія до цієї події, ми не маємо права", - додали там.

У прокуратурі також повідомили, що якщо слідство встановить причетність якоїсь іноземної держави до інциденту, то Україна готуватиме клопотання до цієї країни, аби підтвердити чи спростувати це.

Як повідомлялося, колишній прикордонник Ігор Гриб, який займається створенням капеланської служби в силових органах, заявив, що 24 серпня спецслужби Росії викрали його сина Павла під час відвідин Білорусі.

Посольство України в Мінську направило ноту до МЗС Білорусі з метою з'ясувати місцезнаходження сина українського офіцера Павла Гриба.

Українське консульство в Росії також звернулося до правоохоронних органів РФ щодо долі сина українського офіцера, який виїхав в Білорусь і зник.

Олег Твердь, для УП