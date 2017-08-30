Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ГПУ покупает два Land Cruiser по 1,3 миллиона за штуку

Среда, 30 августа 2017, 09:58

Генеральная прокуратура 28-29 августа провела два аукциона по закупке новых легковых автомобилей на общую ожидаемую сумму 12,36 млн грн.

Об этом сообщается в системе "Прозорро".

Самые низкие цены на торгах предложило ООО "ВиДи Автострада" из группы "ВиДи" Виталия Джуринского. Если фирму определят победителем, она поставит за 11,83 млн грн.:

2 черных автомобиля Toyota Land Cruiser 150 Prado 2.8 Comfort по 1,28 млн грн.

15 черных автомобилей Toyota Corolla 6 CVT Style по 619 тыс грн.

Как отмечает издание "Наші гроші", на рынке первую модель продают по 1,35 млн грн грн., А вторую - по 624 тис грн.

Полноприводные внедорожники имеют камеру заднего вида, кожаное покрытие руля, двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, систему отпирания дверей и запуска двигателя Smart Entry, аудио-систему Toyota Touch 2 c цветным сенсорным дисплеем и девятью динамиками, передние и боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира, защитные шторки второго ряда.

Седаны имеют камеру заднего вида со статической проекцией, двухзонный климат-контроль, аудио-систему Toyota Touch 2 c цветным сенсорным дисплеем и шестью динамиками, передние и боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира.

Сумма потенциальных сделок на 4% ниже общей ожидаемой стоимости закупки.

На тендере по внедорожникам единственным конкурентом было днепровское ООО "Фирма" Алмаз Мотор, ЛТД" Алексея Шоха и Александра Корниенко из группы компаний "Алмаз", а по седанам - хмельницкое ООО "Гранд-Мотор" Татьяны Дерешук и депутата Красиловского горсовета от "Блока Петра Порошенко "Солидарность" Марии Гвоздевой.

В торгах по автомобилям Corolla хотело принять участие ООО "Торговый дом" Евромоторс", но его не допустили к аукциону из-за каких-то несоответствий техническим требованиям.

Анонимная фирма спрашивала, почему заказчик нарушает постановление Кабмина №710 от 11 октября 2016 года "Об эффективном использовании государственных средств", которое предусматривает прекращение покупок легковых автомобилей.

Тот ответил, что объявил закупку, "руководствуясь нормами ст. 91 Закона Украины "О прокуратуре", учитывая порядок обеспечения транспортными и материально-техническими средствами органов прокуратуры, утвержденного приказом Генеральной прокуратуры от 18 ноября 2016 № 387, зарегистрированного в Министерстве юстиции 30 ноября 2016 за № 1548/29678 и письмо Министерства финансов от 15.11.2016 № 31-10040-02-3 / 32293".

При этом в тексте упомянутого постановления запрет не распространяется на автомобили для Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Издание напоминает, что в 2016 году Генпрокуратура по 5 млн грн. приобрела для САП две Toyota Camry, три Toyota Corolla и один Volkswagen T6 Caravelle.

Темы: Генпрокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.

Бундестаг отклонил предложение оппозиции о поставках Taurus Украине

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Все новости...
Генпрокуратура
Генпрокуратура РФ заявила, что Пригожину "светит" от 12 до 20 лет тюрьмы
Это только начало: в Украине откроют представительство МУС
Генпрокурор Костин: Путин теперь подозреваемый, за границей его могут арестовать
Последние новости
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
23:24
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
23:17
СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.
23:07
Экономические новости 17 января: компенсации за уничтоженное жилье ограничили, турецкие банки разрывают отношения с российскими
22:55
В Сумской области из-за падения обломков "Шахеда" есть разрушение
22:43
На Ставке поговорили о ситуации на фронте и действиях Украины в 2024 году
22:19
Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"
22:08
Российские войска убили двух жителей Херсона и снова атакуют город
21:58
Пророссийские хакеры совершили атаку на сайты Швейцарии во время визита Зеленского
21:45
Россия ищет способы быть более эффективной в своих атаках – Гуменюк
Все новости...
Реклама: