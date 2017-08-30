Климкин в Будапеште поговорит о пропавшем в Беларуси Грибе

Министр иностранных дел Павел Климкин обсудит дело пропавшего сына капеллана Игоря Гриба с коллегой из Беларуси Владимиром Макеем.

Об этом в Twitter сообщил сам Климкин.

"Завтра в Будапеште планирую обсудить дело пропавшего гражданина Украины Павла Гриба с белорусским коллегой Макеем, - написал министр.

Ранее "Украинская правда" писала, что военный капеллан Игорь Гриб заявил, что его 19-летний сын Павел 24 августа поехал в Беларусь и исчез.

Позже белорусские силовики заявили, что украинца Гриба у них нет.

В СМИ появилась информация о том, что по неофициальным данным пропавший находится в управлении ФСБ в Краснодаре.

Однако пресс-офицер УФСБ РФ по Краснодарскому краю отказался от комментариев и посоветовал обращаться за необходимой информацией в Москву.

Посольство Украины в Минске направило ноту в МИД Беларуси, чтобы выяснить местонахождение Павла Гриба.

Украинская правда