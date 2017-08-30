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В Ровно задержали "радикала" со взяткой и бульбулятором

Среда, 30 августа 2017, 18:21

Депутата "Радикальной партии" Ровенского городского совета Владимира Кудрина задержали за взяточничество.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

По данным СБУ, депутат требовал 5 тысяч долларов от одного из местных частных предпринимателей за то, чтобы не мешать строительной деятельности коммерсанта депутатскими запросами и проверками со стороны контролирующих органов.

"Оперативники спецслужбы задокументировали, что злоумышленник предложил бизнесмену передать деньги через посредника, который выступал его доверенным лицом. Сотрудники СБ Украины задержали депутата и сообщника в офисе после получения всей суммы взятки", – информирует СБУ.

"Во время обыска в помещении правоохранители также обнаружили более килограмма обработанного янтаря и наркотики", – говорится в сообщении.

 
 

Информацию о задержании ровенского депутата подтвердил "Украинской правде" и источник в Генеральной прокуратуре.

 

"Джентельменский набор "радикала" – взятка, янтарь и бульбулятор", – отметил источник.

 
 

Кудрина и его сообщника задержали согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Решается вопрос об объявлении им подозрения в совершении преступления в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Украинская правда

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Темы: взяткаРадикальная партияСБУ
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