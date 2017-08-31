НАПК взялось проверять декларации Дейдея

Национальное агентство по предотвращению коррупции начало полную проверку электронных деклараций народного депутата от "Народного фронта" Евгения Дейдея за 2015 и 2016 годы.

Соответствующее решение было принято на заседании агентства 31 августа, передают "Українські новини".

Проверка начата на основании информации, полученной от Генеральной прокуратуры.

Отмечается, что 28 июля НАПК рассматривало данный вопрос, однако не смогло принять решение в связи с тем, что на то время заместитель председателя агентства Руслан Радецкий проголосовал против полной проверки.

Как известно, антикоррупционные органы обвиняли Дейдея в том, что он попытался скрыть покупку квартиры и двух авто за непонятно где взятые деньги.

Для этого он оформил на жену Ингу Дейдей "кредит", взятый у Игоря Линчевского, помощника своего однопартийца Дениса Дзензерского.

По данным ГПУ, в период с 18 декабря 2014 года до 26 декабря 2016 года Евгений Дейдей приобрел в общую совместную собственность с женой официально подтвержденных активов на сумму 6 133 690.95 грн., что более чем 4,2 раза превышает совокупный доход супругов.

В то же время Верховная Рада не дала согласие на привлечение к криминальной ответственности Дейдея, которого подозревают в незаконном обогащении.