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Мартыненко проиграл дело в швейцарских судах - СМИ

Пятница, 4 августа 2017, 14:18

Экс-нардеп Николай Мартыненко проиграл дело в швейцарских судах по передаче информации украинскому следствию о швейцарских счетах, на которые ему поступали возможные взятки.

Об этом сообщает Deutsche welle.

Панамская компания, на швейцарские счета которой поступали возможные взятки Мартыненко, судилась с прокуратурой Швейцарии, оспаривая передачу Украине информации об этих счетах.

Это следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении DW. Речь идет о документах, подтверждающих поступление на подконтрольные Мартыненко счета 6,4 миллиона евро. Информацию об этих счетах спрашивало Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

Там подозревают, что эти средства были взятками, которые предназначались украинским депутатам и чиновникам в связи с поставкой оборудования на украинские АЭС.

28 июня 2017 Федеральный суд Швейцарии вынес окончательное решение, которое сейчас стало доступным для ознакомления в базе судебных решений страны: отклонить требования Мартыненко.

Как известно, НАБУ задержало Николая Мартыненко 20 апреля 2017.

По версии следствия, ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" заключил контракт с австрийской компанией Steuermann, подконтрольной Мартыненко, на поставку уранового концентрата по завышенным ценам, в результате чего интересам ГП в 2014-2016 годах нанесли ущерб на 17,28 млн долл.

В общем НАБУ расследует три уголовных производства в отношении Мартыненко.

22 апреля Соломенский райсуд Киева отпустил Мартыненко на поруки народных депутатов и министров от "Народного фронта".

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Темы: Мартыненко
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