Минюст еще поборется за влияние Гройсмана на "Укрзализныцю"

Министерство юстиции подаст апелляцию на решение Окружного админсуда Киева, которым тот признал незаконным постановление правительства о выводе "Укрзализныци" из подчинения Министерству инфраструктуры.

Об этом сообщила пресс-служба Минюста.

"В прошлую пятницу министр инфраструктуры обнародовал информацию о том, что Окружной административный суд г. Киева принял судебное решение, которым признал незаконным постановление Правительства "О внесении изменений в Устав ПАО "Укрзализныця". Как только Минюст и Правительство смогут ознакомиться с данным документом, на это решение будет подана апелляционная жалоба", - цитирует пресс-служба заместителя министра юстиции Сергея Шкляра.

Шкляр также заявил, что Кабмин пока не получил соответствующее судебное решение, и его текст отсутствует в Едином государственном реестре досудебных расследований.

"Поэтому еще более странным выглядит тот факт, что Министерство инфраструктуры, в качестве третьего лица по делу, каким-то образом получило текст решения, которое, по словам главы Мининфраструктуры, было вынесено судом еще в прошлую пятницу", - отмечает пресс-служба.

Кроме того Шкляр утверждает, что представители Кабмина пытались получить текст решения у секретаря судебного заседания, однако тот сообщил, что "материалы заседания, возможно, будут предоставлены для ознакомления "завтра".

"Такая ситуация наталкивает на мысль о предвзятости суда по этому делу в отношении одного из участников процесса. Кабинет Министров Украины считает это судебное решение незаконным и оно будет обжаловано", - отметил Шкляр.

Как сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян 4 августа, Окружной админсуд Киева признал незаконным постановление правительства, которым "Укрзализныцю" было выведено из подчинения Мининфраструктуры.

Как известно, между руководителем "Укрзализныци" Войцехом Балчуном и министром инфраструктуры Владимиром Омеляном продолжается конфликт. Так, последний неоднократно заявлял о необходимости смены руководителя "Укрзализныци".



21 июня "Укрзализныця" сообщила, что контракт с Балчун формально продлен до 9 июня 2019 года.

Генпрокурор Юрий Луценко попросил премьер-министра Владимира Гройсмана не продлевать контракт с главой "Укрзализныци" Войцехом Балчуном.

Больше о конфликте между Балчуном и Омеляном читайте в материале "Экономической правды": Run, Войцех, Run. Уйдет ли Балчун из "Укрзалізниці".

Олег Твердь, для УП