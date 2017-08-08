Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Суду рассказали, что Поляков не сдал паспорта и все еще без браслета

Вторник, 8 августа 2017, 16:42

Народный депутат от Народного фронта Максим Поляков отказался сдать на хранение два загранпаспорта.

Об этом в Соломенском райсуде Киева заявил прокурор САП Максим Кравченко, сообщает Укринформ.

Решение о необходимости сдать паспорта принял Соломенский райсуд 21 июля.

"Установлены открытые, умышленные нарушения (нескольких процессуальных обязанностей, возложенных на Полякова судом - ред.). Просим удовлетворить ходатайство о взыскании с Полякова залога в 304 тысячи гривень в доход государства", - подчеркнул Кравченко.

Также, по его словам, Поляков не сообщил органам досудебного следствия, прокурору и суду о своей поездке в Черкассы по своим делам.

Он также напомнил, что "Поляков не дал возможность закрепить на своем теле электронное средство контроля".

Как известно, Соломенский районный суд во вторник продолжил рассмотрение ходатайства прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры о взыскании с народного депутата Максима Полякова залога в размере 304 тысяч гривен.

Соломенский районный суд Киева избрал для Полякова залог в размере 304 тысяч гривен и обязал носить электронный браслет, а также сдать все загранпаспорта.

25 июля Поляков внес залог, электронный браслет он не надел.

3 августа детективы НАБУ заявили, что многократно и разными способами информировали Полякова о необходимости явиться для исполнения решения суда и надеть электронный браслет, поскольку нардеп его до сих пор не выполнил.

Поляков заявляет, что "юридически" ему не предлагали надеть браслет.

Темы: Поляковсуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Все новости...
Поляков
ЦИК зарегистрировал первого кандидата в нардепы в округе покойного Полякова
Полиция получила доступ к телефону Полякова и проведет новый брифинг
Рада образовала ВСК по расследованию смерти нардепа Полякова
Последние новости
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
23:24
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
23:17
СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.
23:07
Экономические новости 17 января: компенсации за уничтоженное жилье ограничили, турецкие банки разрывают отношения с российскими
22:55
В Сумской области из-за падения обломков "Шахеда" есть разрушение
22:43
На Ставке поговорили о ситуации на фронте и действиях Украины в 2024 году
22:19
Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"
22:08
Российские войска убили двух жителей Херсона и снова атакуют город
21:58
Пророссийские хакеры совершили атаку на сайты Швейцарии во время визита Зеленского
Все новости...
Реклама: