СМИ: В Кремле хотят сделать главным соперником Путина женщину

В администрации российского президента задумались над тем, чтобы главным соперником Владимира Путина на выборах стала женщина.

Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на источники в администрации Путина и близких к ней экспертов.

Рассматривается 5–7 кандидатур, среди которых три – из "Справедливой России": председатель Социал-демократического союза женщин России Наталья Великая, лидер Национального родительского комитета Ирина Волынец и член центрального совета партии Ирина Петеляева.

Также, по словам источников, согласована кандидатура женщины, не состоящей ни в одной из партий. Идеальным вариантом называют Ксению Собчак.

Как пишет газета, Великая сообщила, что разговора с ней об этом не было и это маловероятно. Петеляева заявила, что официального предложения не было, но ей интересно поучаствовать. С Волынец связаться не удалось.

Женщины до сих пор дважды были кандидатами в президенты РФ: в 2000 г. нынешний председатель россйиского Центризбиркома Элла Памфилова ("Гражданское достоинство") набрала 1,01% голосов, а в 2004 г. Ирина Хакамада (Союз правых сил) – 3,84%.