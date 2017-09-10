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Луценко: Организаторов "прорыва" привлекут к уголовной ответственности

Воскресенье, 10 сентября 2017, 23:08
Луценко: Организаторов прорыва привлекут к уголовной ответственности

Организаторы незаконного пересечения границы в ПП "Шегини", те, кто руководил такими действиями ил способствовал им советами, будут привлечены к уголовной ответственности.

Об этом поздно вечером 10 сентября заявил генпрокурор Юрий Луценко.

"Закон требует привлечь к уголовной ответственности тех, кто организовывал незаконное пересечение границы, руководил такими действиями, или способствовал им советами или действиями. Это будет сделано. Как будет дана оценка и действий властных институтов в течение сегодняшних событий", - заявил Луценко.

Он отметил, что сторонники Саакашвили "уничтожают государство, борясь за власть" и добавил, что силовой сценарий решения вопроса - "прецедент для сторонников Захарченко, Януковича, Клименко".

"Кто не согласен - попробуйте прорвать грузинскую или британскую границу. Единственный путь решения споров о законности действий властей в отношении гражданина - суд", - заявил генпрокурор. 

Как известно, 10 сентября Саакашвили прибыл в ЧП "Шегини".

Пограничники польской стороны пропустили его на территорию Украины, однако в "нейтральной зоне" автобус Саакашвили застрял: украинская сторона закрыла границу со своей стороны, а пограничники сообщили, что "по информации оперативного дежурного СБУ по Львовской области, переход "Шегини" заминирован".

После того, как Саакашвили вместе со сторонниками прорвался на территорию Украины, в ГПСУ отметили: никто из украинских политиков и общественных деятелей, которые находились в "серой зоне" на украинско-польской границе вместе с Михеилом Саакашвили, не прошел пограничный контроль с украинской стороны.

Помощник главы ГПСУ Олег Слободян заявил, что Госпогранслужба намерена обратиться в прокуратуру в связи с незаконным пересечением границы Саакашвили и группой лиц, которые двигались вместе с ним через польско-украинскую границу. По этим инцидентом, по его словам, в прокуратуру могут быть переданы факты по 4 эпизодам.

В МВД заявили, что во время инцидента на границе 11 бойцов Национальной полиции и 5 работников ГПСУ получили телесные повреждения, а в действиях организаторов массовых беспорядков усматриваются признаки нарушения ст.332 и 348 Уголовного кодекса Украины.

Украинская правда 

Темы: СаакашвилиЛуценко
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