Луценко: Организаторов "прорыва" привлекут к уголовной ответственности
Организаторы незаконного пересечения границы в ПП "Шегини", те, кто руководил такими действиями ил способствовал им советами, будут привлечены к уголовной ответственности.
Об этом поздно вечером 10 сентября заявил генпрокурор Юрий Луценко.
"Закон требует привлечь к уголовной ответственности тех, кто организовывал незаконное пересечение границы, руководил такими действиями, или способствовал им советами или действиями. Это будет сделано. Как будет дана оценка и действий властных институтов в течение сегодняшних событий", - заявил Луценко.
Он отметил, что сторонники Саакашвили "уничтожают государство, борясь за власть" и добавил, что силовой сценарий решения вопроса - "прецедент для сторонников Захарченко, Януковича, Клименко".
"Кто не согласен - попробуйте прорвать грузинскую или британскую границу. Единственный путь решения споров о законности действий властей в отношении гражданина - суд", - заявил генпрокурор.
Как известно, 10 сентября Саакашвили прибыл в ЧП "Шегини".
Пограничники польской стороны пропустили его на территорию Украины, однако в "нейтральной зоне" автобус Саакашвили застрял: украинская сторона закрыла границу со своей стороны, а пограничники сообщили, что "по информации оперативного дежурного СБУ по Львовской области, переход "Шегини" заминирован".
После того, как Саакашвили вместе со сторонниками прорвался на территорию Украины, в ГПСУ отметили: никто из украинских политиков и общественных деятелей, которые находились в "серой зоне" на украинско-польской границе вместе с Михеилом Саакашвили, не прошел пограничный контроль с украинской стороны.
Помощник главы ГПСУ Олег Слободян заявил, что Госпогранслужба намерена обратиться в прокуратуру в связи с незаконным пересечением границы Саакашвили и группой лиц, которые двигались вместе с ним через польско-украинскую границу. По этим инцидентом, по его словам, в прокуратуру могут быть переданы факты по 4 эпизодам.
В МВД заявили, что во время инцидента на границе 11 бойцов Национальной полиции и 5 работников ГПСУ получили телесные повреждения, а в действиях организаторов массовых беспорядков усматриваются признаки нарушения ст.332 и 348 Уголовного кодекса Украины.
Украинская правда