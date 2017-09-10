Луценко: Організаторів "прориву" притягнуть до кримінальної відповідальності

Організатори незаконного перетину кордону у ПП "Шегині", ті, хто керував такими діями чи сприяв їм порадами, будуть притягнуті до кримінальної відповідальності.

Про це пізно ввечері 10 вересня заявив генпрокурор Юрій Луценко.

"Закон вимагає притягнути до кримінальної відповідальності тих, хто організовував незаконний перетин кордону, керував такими діями, або сприяв їм порадами чи діями. Це буде зроблено. Як буде дана оцінка і дій владних інституцій протягом сьогоднішніх подій", - заявив Луценко.

Він зазначив, що прихильники Саакашвілі "знищують державу, борючись за владу" і додав, що силовий сценарій вирішення питання - "прецедент для прихильників Захарченка, Януковича, Клименка".

"Хто не згоден - спробуйте прорвати грузинський чи британський кордон. Єдиний шлях вирішення суперечок про законність дій влади щодо громадянина - суд", - заявив генпрокурор.