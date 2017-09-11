Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ЄСПЛ просить Росію доповісти про стан здоров'я Гриба — правозахисниця

Понеділок, 11 вересня 2017, 22:46

Європейський суд з прав людини прийняв до розгляду справу про викрадення російськими спецслужбами українця Павла Гриба в Білорусі.

Про це йдеться у повідомленні на Twitter Міністерства юстиції України.

Водночас правозахисниця Євгенія Закревська повідомила, що ЄСПЛ відреагував також на її заяву і попросив уряд РФ до 25 вересня надати медичну документацію про стан здоров'я Гриба, а також вказати, які ліки йому прописані, і які він отримує.

"На основі цієї інформації Суд ухвалюватиме рішення про здійснення термінових заходів", - написала вона і додала, що судячи із заяв адвоката Гриба, українець не отримує жодних ліків протягом 18 днів.

Російські спецслужби затримали українця Павла Гриба 25 серпня – наступного дня після перетину ним кордону Білорусі – і не допускали до нього ні представників МЗС України, ні адвоката.

Батько утримуваного в СІЗО в Краснодарському краї у Павла Гриба заявив, що утримання його сина без ліків може привести до фатальних наслідків.

Українська правда

Теми: Росіяполітв'язнісуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Усі новини...
Росія
За минулу добу відбулося 39 бойових зіткнень з ворогом – Генштаб
Вони нам не потрібні – ОП про "замах" на Симоньян і Собчак
Терехов: Попередньо є "прильоти" у центрі Харкова
Останні новини
16:42
Франція налаштована допомагати Україні виготовляти зброю – глава МЗС
16:33
Кулеба закликав ЄС та G7 зупинити постачання до РФ товарів подвійного призначення
16:28
У Києві в ТРЦ сталася пожежа в дитячій кімнаті, проводиться евакуація
16:21
Італія відмовила Аргентині в екстрадиції священика, обвинуваченого у вбивстві і тортурах
15:58
Українські хакери успішно атакували платіжний сайт однієї з обласних енергокомпаній РФ
15:43
Кулеба: Перший візит нового глави МЗС Франції до Києва свідчить про пріоритетність України
15:32
інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю
15:29
Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України
15:13
Японські акції стають більш привабливими: У країні обережно говорять про кінець епохи дефляції
14:56
Данія виділить $21 мільйон на відбудову Миколаєва
Усі новини...
Реклама: