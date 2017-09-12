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Amnesty International потребовала от РФ немедленно освободить Чийгоза

Вторник, 12 сентября 2017, 06:33

Международная правозащитная организация Amnesty International потребовала от России немедленно освободить незаконно осужденного заместителя председателя Меджлиса крымско-татарского народа Ахтема Чийгоза.

Об этом сообщили в представительстве организации в Киеве, передает Радио Свобода.

"Несправедливый судебный процесс против Ахтема Чийгоза является кульминацией в ряде сфальсифицированных и демонстративно ложных уголовных и административных дел, инициированных оккупационными российскими властями против членов крымско-татарской общины", - заявила директор Amnesty International Украина Оксана Покальчук.

"Это олицетворение непрерывного преследования активистов, чье единственное "преступление" – ярое сопротивление российской аннексии Крыма", – добавила она.

Как сообщалось 11 сентября Российский суд в Крыму приговорил Ахтема Чийгоза к 8 годам колонии строгого режима.

Ахтема Чийгоза задержали в января 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховного Совета Крыма 26 февраля 2014 года.

Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе из партии "Русское единство".

Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

"Дело Чийгоза" российский суд рассматривает в рамках "дела 26 февраля" после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно - в отношении заместителя председателя Меджлиса крымских татар Ахтема Чийгоза, и отдельно по другим фигурантам процесса - Али Асанова и Мустафы Дегерменджи.

Утром 11 сентября к Верховному суду Крыма, где должны были вынести приговор по делу одного из лидеров Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, стянули полицию и установили металлоискатели.

После этого председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что украинская власть будет добиваться экстрадиции в Украину осужденного в аннексированном Крыму Ахтема Чийгоза.

Он также анонсировал на 13 сентября митинг в поддержку Чийгоза в Киеве.

Темы: Росcияправа человекаКрымоккупациякрымские татары
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