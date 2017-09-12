Саакашвили заявил, что его паспорт у Порошенко

Лидер партии "Движение новых сил", экс-глава Одесской области Михеил Саакашвили утверждает, что его паспорт находится у президента Петра Порошенко.

Такое заявление он сделал во вторник во Львове во время вручения ему админпротокола о нарушении границы, передает "Интерфакс-Украина".

Представитель Государственной пограничной службы спросил Саакашвили, может ли тот предоставить документы, удостоверяющие личность. На это экс-президент Грузии ответил: "Документы и удостоверения – они у вашего президента, у нашего президента Украины в кабинете".

"Я официально заявляю, что паспорт, который украли у меня, согласно информации, которую я получил от очень и очень информированных источников, сейчас находится в кабинете у президента Украины Порошенко Петра Алексеевича. Ему принесли паспорт утром, когда он пришел на работу после нашего возвращения в Украину. Это информация, которая у меня сейчас есть", - добавил Саакашвили.

Как сообщалось, 11 сентября Саакашвили заявил, что правоохранители изъяли у него украинский паспорт на границе. "Я оставил паспорт в автобусе. Пришла полиция, обыскала автобус и украла мой паспорт. Сейчас паспорт в них", - сказал он.

Но полиция заявила, что не изымала украинский паспорт Саакашвили. "Заявление об изъятии паспорта полицией в пункте пропуска "Шегини" не соответствует действительности", - сообщили правоохранители.