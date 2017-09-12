Более ста "чиновников и силовиков" из ОРДЛО будут судить заочно

Следователями управлений СБУ в Луганской и Донецкой областях в течение 2017 года завершено досудебное следствие в отношении 132 "силовиков и чиновников" террористических организаций "ДНР/ЛНР".

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Среди сепаратистов, обвиняемых СБУ в совершении преступлений против национальной безопасности Украины, тридцать пять так называемых "чиновников" самопровозглашенных республик, в частности "министры", "заместители министров", "депутаты", "руководство банковских учреждений", "главы администраций", "командиры военных и военизированных подразделений"", - объяснили в ведомстве.

В сообщении также отмечается, что в Донецкой области велись расследования относительно ряда должностных лиц так называемой "ДНР", в частности, так называемых "министра мчс", "министра доходов и сборов", "министра юстиции", "министра иностранных дел", "министра и заместителя министра транспорта", "министра спорта", "министра культуры", "главы центрального республиканского банка".

"В Донецкой области следователями СБ Украины направлено в суд обвинительный материал относительно главаря террористической группировки "Спарта" по прозвищу "Жога" (Владимир Жога - УП)", - сообщает пресс-служба, объясняя, что последний начал управлять боевиками после гибели предыдущего "командира" Моторолы.

На Луганщине в суд направлены обвинительные материалы относительно "начальника управления инфраструктуры и дорожного хозяйства министерства инфраструктуры и транспорта", "и.о. министра" и "заместителя министра" фейкового "министерства инфраструктуры и транспорта" так называемой "ЛНР".

"Чиновникам "ДНР/ЛНР" инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 и ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины", - отмечают в СБУ.

Правоохранители также отмечают, что правонарушителям заочно сообщено о подозрении в совершении преступлений, они объявлены в розыск и будут заочно осуждены.

7 сентября сообщалось, что Донецкая прокуратура объявила подозрение командиру так называемого отряда "Легион" и "депутату" террористической организации "ДНР" с позывным "Француз".