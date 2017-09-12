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"Укрзализныця" из-за Саакашвили может осложнить таможенный контроль в поездах

Вторник, 12 сентября 2017, 17:46
Укрзализныця из-за Саакашвили может осложнить таможенный контроль в поездах

В "Укрзализныце" считают законными действия своих сотрудников в поезде Перемышль-Киев, на котором бывший президент Грузии Саакашвили пытался попасть из Польши в Украину.

Об этом заявил и.о. председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов во время брифинга во вторник, сообщает Укринформ.

"Позиция и действия со стороны нашего персонала были абсолютно законными, были выполнены все инструкции. Мы не можем нарушать закон из-за позиции одного человека. Что касается последствий, на сегодняшний день мы заявили, что проведем компенсации пассажирам", - заявил он.

"Именно в этом поезде Интерсити действует отдельный порядок таможенного контроля, он осуществляется во время движения. Это экспериментальная модель, которая была введена, чтобы пассажиры имели больше комфорта и быстрее преодолевали границу. Нам нужно будет изучить ее и, возможно, подкорректировать, чтобы не было лазеек для отдельных пассажиров", - заявил Кравцов.

Он добавил, что кроме этого случая были и другие ситуации, когда лица, имеющие несоответствующие или поддельные документы, не имеют права въезда в Украину, но пытаются это сделать, в результате чего их снимают с поезда после прохождения границы.

Как сообщалось, 10 сентября лишенный украинского гражданства Саакашвили, экстрадиции которого требует Грузия, прорвался в Украину с территории Польши.

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Темы: СаакашвилиУкрзализныця
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