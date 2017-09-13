Медведчук пойдет на Лещенко судом

Виктор Медведчук подготовил иск к народному депутату Сергею Лещенко за заявления о монополизации рынка сжиженного газа компанией Медведчука "Proton Energy".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы движения "Украинский выбор".

По утверждению "Украинского выбора", Лещенко "целенаправленно распространяет лживую, явно заказную информацию о махинациях на рынке газа, к которым якобы имеет отношение Медведчук".

В партии считают, что наредп бездоказательно обвиняет Медведчука в "сговоре с властью в лице президента Украины и руководства СБУ в использовании "темных" схем с участием якобы контролируемой Медведчуком швейцарской компании "Proton Energy".

"По фактам распространения Лещенко лживой, клеветнической информации в отношении Медведчука В. В. уже оформлен соответствующий иск, который станет предметом судебного рассмотрения", – заявляет пресс-служба "Украинского выбора".

"За свои действия ему придется нести ответственность, как это и предусмотрено законом", – уверены там.

В конце августа Сергей Лещенко заявил, что благодаря давлению Службы безопасности Украины на трейдеров сжиженного газа в конце 2016-го – начале 2017 года произошла монополизация рынка сжиженного газа компанией Виктора Медведчука "Proton Energy".

По данным Лещенко, швейцарская "Proton Energy Group S.A." стала импортировать в Украину около 40% сжиженного газа также благодаря тому, что "Роснефть" дала ей эксклюзивное права на импорт газа в Украину.

Как известно, Виктор Медведчук является кумом президента Российской Федерации Владимира Путина и имеет пророссийские взгляды.

Алена Рощенко, УП