По факту прорыва границы на ПП "Шегини" задержали 5 человек

12 сентября полиция Львовской области по факту прорыва границы на пункте пропуска "Шегини" 10 сентября задержала 5 человек.

Об этом сообщает сайт МВД.

Отмечается, что задержаны активные участники событий.

Им инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса, в частности – групповое нарушения общественного порядка.

Правоохранители также установили личности 6 возможных организаторов "прорыва границы", а также 32 активных участника тех событий.

"Более 100 человек допрошены как свидетели этого инцидента. Нескольким народным депутатам в надлежащем порядке направлены уведомления о вызовах для проведения следственных действий", - говорится в сообщении.

События на ЧП "Шегини" квалифицировали по 4 статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины), ч. 2 ст. 342 (Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа), ч. 4 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ст. 293 (Групповое нарушение общественного порядка) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, Госпогранслужба составила 15 админпротоколов по ст. 204-1 (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины) КУоАП.

В частности, на 4 представителей СМИ и 10 иностранных граждан.

Как известно, 10 сентября лишенный украинского гражданства Саакашвили, экстрадиции которого требует Грузия, прорвался в Украину с территории Польши.



Изначально планировалось, что он пересечет границу в пункте пропуска "Краковец", однако Саакашвили воспользовался пунктом "Шегини" и не прошел пограничный контроль с украинской стороны. Затем он поехал во Львов.



В МВД заявили, что во время "прорыва" границы сторонниками Саакашвили 11 полицейских и 5 пограничников получили телесные повреждения.



Полиция открыла уголовное производство по факту незаконной переправки лиц через границу (ст. 332), а также за сопротивление работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей (ч. 2 ст. 342).

Министр внутренних дел Арсен Аваков призвал экс-руководителя Одесской области Михэила Саакашвили и тех, кто пересек с ним границу, пройти паспортный контроль и прийти на допрос.



По данным МВД, кроме Саакашвили "незаконно" проникли в Украину депутатыВерховной Рады от "Батькивщины" Юлия Тимошенко и Сергей Власенко, внефракционные Юрий Деревянко и Дмитрий Добродомов, представитель "Самопомочи" Павел Костенко. Нардепы же уверены, что закон не нарушали.

Утром 12 сентября пограничники и полицейские пришли во львовскую гостиницу "Леополис", где остановился Михэил Саакашвили.

Представитель Государственной пограничной службы зачитал Саакашвили административный протокол о незаконном пересечении им украинской госграницы.

Саакашвили подписал сначала возражения его адвокатов к протоколу о незаконном пересечении границы, а затем подписал в целом и сам протокол.