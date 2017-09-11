Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Нардепы Добродомов и Власенко говорят, что границу не "прорывали"

Понедельник, 11 сентября 2017, 12:44

Народный депутат Дмитрий Добродомов готов пойти на допрос относительно въезда Михэила Саакашвили в Украину.

"Если я получу соответствующее сообщение, я не вижу проблем в объяснениях", – сказал в комментарии "Украинской правде" внефракционный депутат, который был 10 сентября на границе.

"Я не очень понимаю, когда Антон Геращенко утверждает о незаконном пересечении (мной – ред.) границы. Он подражает своему боссу (Арсену Авакову)", – заявил Добродомов.

По его словам, 10 сентября Саакашвили планировал пройти законную процедуру, показав на границе паспорт, но "власти сделали все, чтобы он не смог даже подойти к пограничникам".

"Я пытался подойти к пограничникам, мне ответили, чтобы я шел куда угодно", – возмутился Добродомов.

"Власти сделали все, чтобы у людей с той стороны границы лопнуло терпение", – сказал он и отметил, что депутаты осуществляли надзор за рубежом с украинской стороны.

Добродомов также отметил, что видел не много, так как "метров 200-250 имеет нейтральная полоса".

В свою очередь, нардеп от "Батькивщины" Сергей Власенко не планирует идти в полицию для дачи показаний по делу о незаконном пересечении границы в пункте пропуска "Шегини".

"Я не участник прорыва границы, поэтому я точно никуда не пойду", – сказал он "Украинским новостям".

"Как может быть прорыв границы, если все находились в то время на украинской территории, подчеркиваю – на украинской территории", – добавил Власенко.

Он убежден, что нет юридических оснований для уголовного производства.

Власенко заверил, что он законно пересек украинскую границу.

Как известно, министр внутренних дел Арсен Аваков призвал экс-руководителя Одесской области Михэила Саакашвили и тех, кто пересек с ним границу, пройти паспортный контроль и прийти на допрос.

По данным МВД, кроме Саакашвили "незаконно" проникли в Украину депутаты Верховной Рады от "Батькивщины" Юлия Тимошенко и Сергей Власенко, внефракционные Юрий Деревянко и Дмитрий Добродомов, представитель "Самопомочи" Павел Костенко.

Читайте также: Возвращение Саакашвили в Украину. Хроника

10 сентября лишенный украинского гражданства Саакашвили, экстрадиции которого требует Грузия, прорвался в Украину с территории Польши.

Изначально планировалось, что он пересечет границу в пункте пропуска "Краковец", однако Саакашвили воспользовался пунктом "Шегини" и не прошел пограничный контроль с украинской стороны. Затем он поехал во Львов.

В МВД заявили, что во время "прорыва" границы сторонниками Саакашвили 11 полицейских и 5 пограничников получили телесные повреждения.

Полиция открыла уголовное производство по факту незаконной переправки лиц через границу (ст. 332), а также за сопротивление работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей (ч. 2 ст. 342).

Алена Рощенко, УП, исправлено

Темы: СаакашвилиграницаВерховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Все новости...
Саакашвили
Грузия не будет "консультироваться" с послом, которого Киев попросил поехать из-за Саакашвили
Грузинский посол выехал из Украины на фоне ситуации с Саакашвили
Посол Грузии подтвердил, что уедет из Украины из-за ситуации с Саакашвили
Последние новости
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
00:43
На востоке страны объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
23:17
СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.
23:07
Экономические новости 17 января: компенсации за уничтоженное жилье ограничили, турецкие банки разрывают отношения с российскими
22:55
В Сумской области из-за падения обломков "Шахеда" есть разрушение
22:43
На Ставке поговорили о ситуации на фронте и действиях Украины в 2024 году
22:19
Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"
22:08
Российские войска убили двух жителей Херсона и снова атакуют город
Все новости...
Реклама: