Арест Лавриновича: "Оппоблок" заявляет о репрессиях
Партия "Оппозиционный блок" оценивает арест экс-министра юстиции Александра Лавриновича продолжением преследования оппозиционных политиков.
Об этом говорится в заявлении партии, обнародованном в пятницу.
В партии заявляют, что "раскручивая маховик репрессий против всех несогласных с нынешним антинародным курсом, власть уничтожает остатки украинской правового поля и своей легитимности".
Дело Лавриновича, как указывается в заявлении, является сфабрикованным, не имеет под собой никаких законных оснований и создано для пиара власти.
"Когда вместо поиска и наказания виновных нерасследованной остается трагедия 2 мая в Одессе, гибель четырех нацгвайрдийцев под Верховной Радой, убийства Бузины, Шеремета, поджог "Интера"", - заявили в "Оппоблоке".
"Мы заявляем: дело против Александра Лавриновича - политически мотивированное преследование и попытка власти переключить внимание общества от собственных преступлений", - говорится в заявления.
Лавринович был депутатом от "Партии регионов".
Как известно, в пятницу Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения экс-министру юстиции Александру Лавриновичу в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.