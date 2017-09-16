Полковника Безъязыкова оставили под стражей на 2 месяца

Подозреваемый в государственной измене полковник Вооруженных сил Иван Безъязыков еще два месяца будет находиться под стражей.

Как сообщает "5 канал", 15 сентября Шевченковский райсуд столицы отклонил ходатайство адвокатов, просивших для подзащитного залог или домашний арест. Кроме этого, судьи не удовлетворили еще несколько ходатайств адвокатов.

В частности, защитники настаивали на отводе прокурора Олега Пересады, утверждая, что тот был причастен к похищению из больницы и насильственному удерживанию Безъязыкова в ночь с 13 на 14 декабря прошлого года.

Именно тогда Шевченковский суд избирал меру пресечения задержанному СБУ Безъязыкову. Однако из-за плохого самочувствия подсудимого на "скорой помощи" доставили в больницу, а затем отпустили.

Сам Пересада считает заявленный отвод бессмысленным, поскольку нет приговора суда, устанавливающего факт совершения преступления в отношении Безъязыкова с его стороны или со стороны сотрудников СБУ.

Как сообщалось, Шевченковский районный суд Киева заслушал обвинительный акт в отношении полковника Вооруженных сил Украины Ивана Безъязыкова 1 сентября.

В июле 2016 года освобожденгый из плена боевиков группировки "ДНР" полковник ВСУ Иван Безъязыков был задержан украинскими силовиками по подозрению в сотрудничестве с пророссийскими сепаратистами. Безъязыков пробыл в плену почти 2 года.

По данным стороны обвинения, в группировке "ДНР" обвиняемый занимался агентурной разведкой в пользу сепаратистов, носил военную форму России, получал зарплату, пользовался служебным авто и тому подобное. Сторона защиты полковника называет эти обвинения необоснованными.

Безъязыков, по решению суда, находится под арестом.

Украинская правда