Премьер рассказал, что ему нужно для успеха
Суббота, 16 сентября 2017, 11:02
Премьер Владимир Гройсман считает, что для необратимого успеха ему нужна только большинство в парламенте.
Об этом он заявил на панели на YES.
По словам премьера, "идеальных структур не существует".
"Мне не нужна новая Конституция. Мне нужно только устойчивое большинство в парламенте", - сказал премьер.
По его словам, "если мы получим устойчивые 226 голосов в парламенте, то изменения станут необратимыми".
Роман Романюк, УП