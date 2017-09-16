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Яценюк заговорил об объединенной политической платформе

Суббота, 16 сентября 2017, 17:47
Яценюк заговорил об объединенной политической платформе

Экс-премьер, лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк заявляет о необходимости новой объединенной политической платформы для объединения проукраинских сил.

Об этом он заявил журналистам в кулуарах YES в Киеве в субботу, передает "Интерфакс-Украина".

"Речь должна идти о формировании новой политической платформы, в которую войдут все те, кто способен работать и брать на себя ответственность… Нам необходима новая объединенная политическая платформа настоящих проукраинских сил, которые взяли на себя всю полноту ответственности за страну, которые знают, что делать и доказали это", - сказал лидер "Народного фронта".

Яценюк высказался за формирование команды, которая "должна базироваться на новой объединенной политической платформе".

Как недавно писала "Украинская правда", уже несколько недель между командами Петра Порошенко и Арсения Яценюка ведутся переговоры об объединении в единую партию власти.

В субботу премьер Владимир Гройсман прокомментировал возможность объединения партий Народный фронт и Блока Петра Порошенко.

Украинская правда

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Темы: ЯценюкНародный фронтБПП
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