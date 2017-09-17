На Донбассе СБУ задержала информатора боевиков

Сотрудники СБУ задержали в Славянском районе Донецкой области информатора террористической организации "ДНР".

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности.

Правоохранители установили, что житель одного из сел два раза в месяц посещает оккупированную Горловку якобы для проверки состояния квартиры, которая ему принадлежит. В СБУ задокументировали, что таким образом мужчина регулярно передавал информацию главарю одного из незаконных вооруженных формирований "ДНР".

По указанию главаря, задержанный собирал данные о перемещении, дислокации военной техники и подразделений сил АТО вблизи линии разграничения. Координаты, которые передавал злоумышленник, использовались террористами для обстрелов позиций ВСУ.

Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника по месту жительства, при обыске также изъяли незарегистрированное оружие с патронами и боевую гранату. Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 258-3 (Создание террористической группы или террористической организации) УК Украины.