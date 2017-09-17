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Саакашвили призывает наказать мэра Одессы из-за пожара

Воскресенье, 17 сентября 2017, 10:41
То, что осталось от деревянного корпуса лагеря Виктория
фото полиции

Лидер "Руху нових сил", экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили призывает представителей власти наказать мэра Одессы Геннадия Труханова в связи с пожаром в детском муниципальном лагере "Виктория", в результате которого погибли трое детей.

В видеообращении на своей странице в Facebook Саакашвили заявил, что в связи с трагедией в городе "пытаются отстранить и наказать стрелочников, которые мало что там значат".

"В городе Одесса действует хорошо организованная мафия по крадежу городского бюджета. В городе на развитие Одессы 150 млн долларов... Все эти деньги крадутся Трухановым и его бандой рекетиров, убийц и мародеров с 90-х годов, и они также делят эти деньги с Киевом – с чиновниками Администрации президента и правительства Украины, которые их и прикрывают. И прикрывали, когда я был главой обладминистрации", - сказал политик.

Он отметил, что в лагере "Виктория" на пожарную охрану и сигнализацию было потрачено 11 млн грн.

Саакашвили также добавил, что все подрядчики этих работ - "близкие партнеры Труханова, по-простому – его "карманы".

"Его (лагерь) спешили открыть к приезду президента Порошенко, для пиара. В результате того, что эти деньги были украдены, погибли дети", - считает Саакашвили.

"Я призываю президента, правительство и генпрокурора немедленно наказать не каких-то замдиректора санатория, а главного бандита Одессы, пахана Труханова и всех его подручных, которые украли эти деньги. Они и являются убийцами этих детей", - подчеркнул экс-губернатор Одесской области, добавив, что "сейчас они убивают через коррупцию".

В то же время, как пишет "Думская", во время акции протеста под зданием Одесского горсовета в субботу вечером активисты нескольких общественных и политических организаций собирались установить свои палатки на Думской площади.

По данным издания, среди активистов был замечен представитель движения "Рух новых сил" Владимир Гавриш.

Однако муниципальная охрана помешала протестующим и порвала палатки. Завязалась потасовка.

Как известно, в ночь на 16 сентября в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка. В результате погибли трое детей. Также в больницу доставлены двое несовершеннолетних.

Как сообщал в субботу советник начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк, подозрение объявлено двум должностным лицам детского учреждения - директору и ответственному за пожарную безопасность, эти лица задержаны в порядке ст. 208 УПК.

Мэр Одессы Геннадий Труханов отстранил от должности главу Киевской райадминистрации Одессы Владимира Сушкова, директора лагеря Саркисяна и его зама, который отвечал за пожарную безопасность заведения.

Директор департамента образования Елена Буйневич сама подала в отставку.

Вечером 16 сентября возле мэрии Одессы прошел митинг в связи с пожаром в детском лагере "Виктория", активисты штурмовали здание. 

Украинская правда 

Темы: Одесса
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