В Одессе устроят тотальную проверку школ и садов

Структурные подразделения одесской мэрии получили распоряжение проверить совместно с Государственной службой по чрезвычайным ситуациям все места массового скопления людей.

Об этом в ходе аппаратного совещания в муниципалитете сообщил вице-мэр Олесь Янчук, который проводит его вместо городского главы Геннадия Труханова, который находится на мероприятиях Ассоциации городов Украины, информирует издание "Думская".

Проверять в первую очередь будут сады, школы, кружки детского творчества, больницы, поликлиники.

По словам Янчука, ужасная трагедия в лагере "Виктория" должна стать уроком, и подобное повторяться не должно.

"Мы все несем моральную ответственность, но есть лица, которые должны ответить перед законом, — подчеркнул он.

Янчук напомнил, что в настоящее время взяты под стражу директор лагеря "Виктория" и лицо, отвечавшее за пожарную безопасность, ушла в отставку директор департамента образования и науки, отстранен от выполнения обязанностей руководитель Киевской райадминистрации.

Как известно, в ночь на 16 сентября в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка. В результате погибли двое детей, еще один ребенок пропал без вести.

Журналисты выяснили, что в лагере "Виктория" прошлым летом "распилили" 11 миллионов на пожарной сигнализации.

Мэр Киева Виталий Кличко поручил проверить все столичные учебные заведения и детские учреждения на соблюдение правил пожарной безопасности.