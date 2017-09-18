Луценко говорит, что взял под контроль дело о пожаре в "Виктории"

Дело о пожаре в Одесском детском лагере генеральный прокурор Украины Юрий Луценко пообещал держать на особом контроле.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Директор учреждения, который отключил пожарную сигнализацию - арестован. Работнику, ответственному за состояние пожарной безопасности, - объявлено подозрение", - сообщил Луценко.

Он также отметил, что этим следствие этим ограничится.

"Мы будем анализировать ситуацию от этапа проектирования (в частности - соответствия зданий нормативам дбн), строительства (в частности - качество противопожарной обработки древесины), адекватности противопожарных средств (в частности отсутствие распылителей воды и противодымных датчиков), приема объектов в эксплуатацию, реагирование органов власти на сообщение пожарных о неработающей сигнализации и отсутствие воды в резервуарах", - отметил генпрокурор.

Луценко также добавил, что к работе следствия будут привлечены в качестве специалистов представители общественности.

Как известно, в результате пожара, возникшего в одном из корпусов детского лагеря "Виктория" 16 сентября в Одессе, погибло двое детей, трое госпитализированы и еще один ребенок разыскивается.

Украинская правда