Расмуссен убежден, что Украине необходимо предоставить защитные системы

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен считает, что Украина должна быть обеспечена защитными системами.

Об этом он написал в Twitter в понедельник.

"Мы должны обеспечить Украину защитными системами. Мой первый отчет по восточноукраинской контактной линии", - сообщил Расмуссен, который также является советником президента Украины.

Кроме того, экс-генсек опубликовал видео о своей поездке в зону АТО.

We should provide Ukraine with defensive systems. My first report from the eastern #Ukraine contact line pic.twitter.com/gxbVPGPGZ4