Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Расмуссен переконаний, що Україні необхідно надати захисні системи

Понеділок, 18 вересня 2017, 23:58

Колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен вважає, що Україну необхідно забезпечити захисними системами.

Про це він написав у Twitter у понеділок.

"Ми повинні забезпечити Україну захисними системами. Мій перший звіт зі східноукраїнської контактної лінії", - зазначив Расмуссен, який також є радником президента України.

Окрім того, екс-генсек опублікував відео про свою поїздку до зони АТО.

Українська правда

Теми: НАТОСШААТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція налаштована допомагати Україні виготовляти зброю – глава МЗС

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

Усі новини...
НАТО
Вучич попросив, щоб НАТО захистив сербів у Косово
Генсек НАТО відреагував на відмову РФ від "зернової угоди"
War Speeches. Росія не в захваті від результатів Вільнюського саміту та хоче гарантій своєї безпеки
Останні новини
17:39
Туреччина завдала ударів по курдських бойовиках у Сирії та Іраку
17:33
Прем'єр Польщі: Не дозволю нікому в уряді будувати позицію на антиукраїнських настроях
17:30
Українська "Вікіпедія" є 14-ю у світі за кількістю статей
17:23
Росія планує побудувати сміттєзвалища на окупованих територіях України – спротив
17:15
фотоРакетна атака РФ: у Чернігові пошкоджено понад 20 будинків і магазини
17:09
доповненоУ Києві в ТРЦ сталася пожежа в дитячій кімнаті, евакуювали 200 людей
17:08
Діти, які живуть ближче до природи, мають більш міцні кістки – вчені
17:00
Повітряні сили про результати атаки РФ 13 січня: Ракети гірше летять, українська РЕБ діє
16:57
В австрійській компанії, яка працює у РФ розкритикували експорт українського цукру в ЄС
16:42
Франція налаштована допомагати Україні виготовляти зброю – глава МЗС
Усі новини...
Реклама: