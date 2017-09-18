Расмуссен переконаний, що Україні необхідно надати захисні системи
Понеділок, 18 вересня 2017, 23:58
Колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен вважає, що Україну необхідно забезпечити захисними системами.
Про це він написав у Twitter у понеділок.
"Ми повинні забезпечити Україну захисними системами. Мій перший звіт зі східноукраїнської контактної лінії", - зазначив Расмуссен, який також є радником президента України.
Окрім того, екс-генсек опублікував відео про свою поїздку до зони АТО.
We should provide Ukraine with defensive systems. My first report from the eastern #Ukraine contact line pic.twitter.com/gxbVPGPGZ4— AndersFogh Rasmussen (@AndersFoghR) September 18, 2017
Українська правда