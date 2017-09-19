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Суд назначил проверки в аэропорту и 14 компаниях из-за Приватбанка

Вторник, 19 сентября 2017, 14:58

Печерский райсуд Киева назначил налоговые проверки аэропорта "Днепропетровск", компании "Биола" и других днепровских компаний по делу хищения средств из Приватбанка.

Соответствующие решения приняты судом 7 сентября, сообщают "Українські Новини".

Необходимость налоговой проверки ряда компаний за 2008-2016 годы появилась в рамках расследования Генпрокуратурой дела о завладении в течение 2008-2016 годов денежными средствами Приватбанка в особо крупных размерах бывшими должностными лицами банка.

Налоговой проверке подлежат "Международный аэропорт Днепропетровск", "Компания Биола" (Днепропетровская область), "Лазурный берег" (Днепропетровская область).

А также в ООО "Кинан" (Днипро), ООО "Картсервис Плюс" (Днипро), ООО "Энергоальянс" (Днипро), ООО "Калари" (Днипро), ПАО "Завод средств механизации аэропортов" (Днипро), ООО "Интерсплав" (Днипро), ООО "Лансел" (Днипро), ООО "Катанга" (Днипро), ООО "Лагион 1" (Днипро), ООО "Локаста" (Днипро), ООО "Летара" (Днипро), ООО "Лавертон" (Днипро).

Как известно, 4 сентября Печерский районный суд Киева арестовал здание завода "Биола" (Днипро), здание в Киеве, которое арендует телерадиокомпания "Студия 1+1", а также самолет Boeing по делу хищения средств из Приватбанка.

По словам экс-главы Приватбанка Александра Шлапака, ГПУ открыла несколько уголовных дел против бывших руководителей или владельцев банка по статьям 218 и 220 Уголовного кодекса, а именно - доведение банка до неплатежеспособности.

Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что ГПУ, НАБУ и САП расследуют несколько дел, связанных с Приватбанком.

Темы: КоломойскийПриват
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