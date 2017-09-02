Генерал армии США не доверяет завлениям РФ об учениях "Запад-2017"

Командующий Сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес считает, что нет оснований верить информации о масштабах учений, которую предоставляет Москва, и призвал Россию пригласить СМИ для наблюдения за военными учениями "Запад - 2017".



Об этом Ходжес заявил журналистам на совместной пресс-конференции с министром обороны Литвы Раймундасом Кароблисом в Вильнюсе, сообщает Delfi.

По его словам, Россия могла бы развеять беспокойство, если бы пригласила журналистов наблюдать за учениями, как это делают страны Запада.

"Я считаю, что все могло бы быть разрешено и все бы могли бы расслабиться, если бы Российская Федерация всюду пригласила СМИ, как это делается в литовских, германских и американских вооруженных силах", - сказал Ходжес.

Он подчеркнул, что твердо уверен в сдерживающих силах НАТО в регионе, но добавил, что Альянс обязан оставаться бдительным.

"Быть бдительными - обязанность всех наших служб безопасности. Все же я не слыву предсказателем будущего", - сказал генерал.

Литовский министр обороны Раймундас Кароблис, в свою очередь, отметил, что на учениях "за обороной может последовать имитация контрнаступления и наступления".

На время учений США направили в Литву дополнительные истребители и роту солдат, но американский генерал отметил, что учения альянса будут проходить по согласованным ранее графикам.



В этом году в Латвии, Литве, Эстонии и Польше также дислоцировано по батальону - около тысячи - военных из различных стран НАТО.

1 сентября главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал армии Украины Виктор Муженко заявил, что учения "Запад-2017" имеют целью подготовку российских войск для наступательных действий и несут угрозу как для стран НАТО, так и для государств постсоветского пространства.

Он также отметил, что учения имеют более широкий контекст, чем объявленные маневры на территории Беларуси. Муженко сообщил, что общая численность участников российских учений может достигать 230-240 тысяч человек.

Как сообщалось, российско-белорусские стратегические маневры "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября. Официально заявлялось, что в них будут задействованы около 13 тыс. человек.

Россия и Беларусь утверждают, что предстоящие учения будут носить чисто оборонный характер.

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