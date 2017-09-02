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Вступил в силу указ о биометрическом контроле для иностранцев с 2018 года

Суббота, 2 сентября 2017, 10:56
Вступил в силу указ о биометрическом контроле для иностранцев с 2018 года

Указ президента о введении с 2018 года биометрического контроля для въезда в страну иностранцев, в том числе граждан РФ, вступил в силу.

В субботу он опубликован в правительственной газете "Урядовый курьер", сообщает "Интерфакс-Украина".

Указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10 июля 2017 "Об усилении контроля за въездом в Украину, выездом из Украины иностранцев и лиц без гражданства, соблюдением ими правил пребывания на территории Украины" вступает в силу со дня его опубликования.

Согласно документу, правительству поручено в месячный срок принять меры по усовершенствованию законодательства о порядке пребывания в Украине иностранцев, в том числе граждан Российской Федерации.

Кабмину также поручено в двухмесячный срок проработать вопрос механизма и этапности внедрения процедуры въезда в Украину и выезда из Украины иностранцев, в том числе граждан РФ, по загранпаспортам, содержащим бесконтактный электронный носитель, а до 1 января 2018 года обеспечить начало функционирования национальной системы биометрической верификации и идентификации граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства, решив вопрос необходимого ресурсного обеспечения фиксации биометрических данных иностранцев, в том числе граждан РФ, при осуществлении пограничного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Украины и в контрольных пунктах въезда-выезда.

В месячный срок Кабмину поручено при участии СБУ обеспечить комплекс мер по усилению контроля въезда и выезда из Украины иностранцев, в т.ч. граждан РФ и лиц без гражданства, принять меры по совершенствованию законодательства о регистрации места жительства или пребывания в Украине иностранцев, в т.ч. граждан РФ, а также лиц без гражданства, происходящих из государств миграционного риска или въехавших в Украину с территории таких государств.

Кроме того, Кабмину поручено обновить список государств миграционного риска, в частности внести в него Российскую Федерацию.

Как сообщалось, 1 сентября президент Петр Порошенко заявил, что с 1 января 2018 года должна заработать система фиксации биометрических данных на пунктах пропуска через государственную границу.

10 июля сообщалось, что СНБО инициирует введение биометрического контроля для всех граждан, пересекающих границу Украины. Для граждан РФ со следующего года введут механизм предварительной регистрации, объяснял секретарь СНБО Александр Турчинов.

Темы: Росcияграница
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