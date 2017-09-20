На встречу начальника УГО и журналиста "Схем" пригласили избранных журналистов

Начальник УГО Валерий Гелетей встретился с журналистами издания "Схемы", которым его подчиненные мешали выполнять их задания, но на встречу пригласил избранные СМИ и не позволил объяснить версию журналистов.

Об этом написал журналист Михаил Ткач в своем Facebook.

"Когда в субботу я разговаривал по телефону с начальником УГО Валерием Гелетеем, он извинился и пригласил на встречу. Сегодня, когда на входе в УГО к нам вышел пресс-секретарь службы, я поинтересовался, может ли зайти мой коллега Максим Савчук, потому что у него есть вопросы к начальнику, касающиеся его материала ", - сообщил Ткач.

"Пресс-секретарь службы Олег Остапец сообщил, что у Гелетея маленький кабинет и мы все можем не поместиться", - добавил он.

"Когда мы все зашли в кабинет, журналисты представились УНН, Главком, телеканал Прямой. Я подумал, почему нет также "Украинской правды", Цензора, Лиги, Громадського и т.д, но занял место за столом несмотря на то, что вопросы, которые мы хотели поставить Гелетею – это вопросы по нашим материалам, и они имеют эксклюзивный характер", - отметил он.

"Также встреча фиксировалась со стороны УГО маленькой камерой", - сообщил Ткач.

Он отметил, что Гелетей не спросил "что произошло", а как будто на брифинге начал с результатов служебной проверки, которую провели за три дня.

Он говорил о том, что нарушали журналисты, а не сотрудники УГО.

"Когда я пытался донести нашу позицию, Валерий Викторович начинал перебивать, поэтому полностью ситуацию я так и не рассказал. Хотя руководитель службы несколько раз повторил, что не подписывает результаты служебной проверки, потому что хочет услышать нас. Но по факту почему-то решил опираться только на показания своих подчиненных и расследования им возглавляемой службы ", - отметил Ткач.

"Когда мы пообщались, Гелетей спросил – есть ли вопросы у других журналистов. Вопросов у коллег не оказалось (почему-то). Прочитал только что новость на УНН – ни одной нашей цитаты", - добавил Ткач.

Ткач также отметил, что спросил у пресс-секретаря УГО, почему не пригласили других журналистов, например, Украинскую правду.

Остапец объяснил это тем, что пригласили "1 +1" и телеканал "Украина" и 112, но "пришли те, кто имел возможность и желание", а также тем, что кабинет небольшой.

"Украинская правда" никаких приглашений от УГО не получала.

Как известно, накануне журналисты программы "Схемы" снимали сюжет о свадьбе сына генпрокурора Юрия Луценко, где между оператором и сотрудником УГО возник конфликт.

Сотрудник УГО мешал оператору снимать, мотивируя это тем, что в ресторане "QueenCountryClub" в Козине Киевской области будут проводиться государственные мероприятия.

Позже было обнародовано видео инцидента.

Служебная проверка в Управлении государственной охраны не выявила нарушений в действиях своих сотрудников относительно журналистов программы "Схемы".