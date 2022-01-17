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ГБР: Демчишин находится в международном розыске по делу об угле из ОРДЛО

Понедельник, 17 января 2022, 09:52
ГБР: Демчишин находится в международном розыске по делу об угле из ОРДЛО
Владимир Демчишин, 2015 год, фото Минэнерго

Бывший министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин объявлен в международный розыск по делу о поставках в 2014-2015 годах угля с оккупированных территорий востока Украины и содействии так называемым "ДНР" и "ЛНР".

Источник: советник по коммуникациям ДБР Татьяна Сапьян на брифинге 17 января

Прямая речь: "В сентябре-ноябре 2021 года в данном производстве уже сообщено о подозрении народному депутату Виктору Медведчуку,  бизнесмену Сергею Кузяре и бывшему министру энергетики Владимиру Демчишину… 20 декабря 2021 года в данном уголовном производстве пятый президент Украины, нынче народный депутат (Петр Порошенко – ред.) уведомлен о подозрении в совершении государственной измены и содействии деятельности террористических организаций.

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Расследование продолжается. Все виновные будут привлечены к ответственности.

На данный момент Сергей Кузяра находится под домашним арестом, Виктор Медведчук – под домашним арестом, Владимир Демчишин – в международном розыске, место его пребывания устанавливается".

Детали: Петр Порошенко утром 17 января вернулся в Киев, в 11.00 Печерский райсуд столицы должен начать заседание по избранию меры пресечения для него.

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Сергею Кузяре Печерский райсуд 12 января 2022 года изменил меру пресечения с ареста на круглосуточный домашний арест.

Предыстория:

  • Владимир Демчишин занимал должность министра энергетики и угольной промышленности Украины с декабря 2014-го по апрель 2016-го года.
  • СБУ считает, что с декабря 2014-го по февраль 2015-го он назначил руководителями госпредприятий на оккупированных территориях представителей террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" и вынудил руководителей государственной энергогенерирующей компании заключить с ними соглашения, в частности о поставках угля на общую сумму свыше 3 млрд.грн.
  • 12 ноября 2021 года Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований сообщили Владимиру Демчишину о подозрении в содействии террористам.
  • ГБР вызвало Демчишина на допрос на 19 ноября.
  • 25 ноября Печерский райсуд Киева дал разрешение на задержание Демчишина с целью его привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей. По данным суда, экс-министра 4 раза вызывали на допрос к следователю, но он не пришел.
  • По данным ГБР, Демчишин скрывается от украинского правосудия за границей.

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Алена Рощенко, УП
Темы: ДемчишинугольОРДЛОГБР
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