Лукашенко пошутил про Путина: Если снаряд попадет – двоих не станет

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что заранее договорился с президентом России Владимиром Путиным об отдельной участие в учениях "Запад-2017".

Об этом он сказал журналистам в среду, после того как проинспектировал ход учений, передает TUT.BY.

"Изначально мы планировали, что будем вместе в Борисове. Но потом решили, что Путин на севере в Ленинградской области, а я в центре. Я рад, что мне доверили основную площадку учений", – заявил президент.

"Если снаряд в одно место – двоих сразу не станет", – пошутил Лукашенко.

Президент Беларуси заявил, что те цели, которые ставились перед учениями, достигнуты.

"Мы все задачи полностью реализовали. Мы отрабатывали действия не только вооруженных сил нашей армии, которая постоянно дислоцируется в Беларуси, но и систему территориальной обороны Союзного государства. В России отрабатывали наши замыслы, там работали наши вооруженные силы и наша техника, вооружение, которое не может применяться у нас", – сказал он.

Президент подчеркнул, что участники "показали способность вооруженных сил Беларуси и России по обороне союза и интересов наших государств".

"Это действительно была демонстрация наших возможностей. Без этого нельзя… Все было на высоком уровне. И эти учения не носили показушный характер. Это были абсолютно практические действия. Такие, которые будут, если, не дай бог, начнется война", – заявил Лукашенко.

Отмечается, что президент в последний день учений "Запад-2017" побывал на полигоне "Борисовский".

Ожидалось, что президенты Беларуси и России вместе проинспектируют ход учений, как это было в предыдущие годы. Однако Владимир Путин побывал на полигоне "Лужский" в Ленинградской области 18 сентября.

В Беларусь же должен был приехать министр обороны России Сергей Шойгу, об этом заявляли в оборонных ведомствах двух стран, однако по неизвестной причине глава Минобороны РФ проигнорировал посещение полигона "Борисовский", – отмечает TUT.BY.

Читайте репортаж с границы трех государств накануне учений "Запад-2017": "С Кобзарем и танками. Как на стыке трех государств встречают маневры России в Беларуси".

Как известно, 19 сентября секретарь СНБО Александр Турчинов заявлял, что президент Беларуси Александр Лукашенко отменил свою поездку в Россию из-за вызывающего поведения российских военнослужащих к белорусам.



Учения "Запад-2017" начались 14 сентября.



19 сентября стало известно, что во время учений "Запад-2017" на полигоне "Лужский" под Петербургом вертолет Ка-52 случайно обстрелял зрителей ракетами, два человека оказались в больнице.



Минобороны России подтвердило случайный залп ракетами с вертолета не по цели, однако заявил, что ошибка произошла "в другой период времени".