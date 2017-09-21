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Еврокомиссар возмутился уменьшением финансирования Общественного в Украине

Четверг, 21 сентября 2017, 15:24

Комиссар Европейского Союза по вопросам европейской политики соседства Йоганнес Ган разочарован тем, что в проекте государственного бюджета на 2018 год, предусмотреная законом сумма финансирования Общественного вещания в Украине будет уменьшена на 50%.

Об этом он написал на своей официальной странице в Twitter.

"Разочарован узнать, что проект бюджета 2018 для Общественного может быть уменьшен до 50% от предусмотренной законом суммы. ½", - написал Ган.

По его словам, в следующем году все украинские органы власти должны полностью выполнить взятые на себя обязательства перед Общественным вещателем.

Ранее сообщалось, что в 2018 году Общественное вещание может получить только половину той суммы, которую предусматривает закон – 776 миллионов гривен. Это позволит выживать, но не позволит развиваться.

Как известно, 13 июля общественность обнародовала обращение, в котором требовала от Верховной Рады обеспечить финансирование Общественного вещания в полном объеме.

Украинская правда

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Темы: Еврокомиссиягосбюджет
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