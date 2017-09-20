На следующий год общественное вещание убили – Аласания

В следующем году общественное вещание может получить только половину той суммы, которую предусматривает закон – 776 миллионов гривен. Это позволит выживать, но не позволит развиваться.

Об этом в эфире "Громадського радіо" заявил руководитель Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания.

"На следующий год нас убили, запланировав не дать половину от того, что предусмотрено законом. Чуть больше 700 миллионов гривен – это половина 0,2 от бюджета страны, предусмотренных законом. Первое чтение, якобы еще рассматриваем, но это обычная схема ручного управления: будете вести себя нормально – тогда вам что-то дадим, ​​нет – так нет ", - сказал Аласания.

Он добавил, что в этом году НОТУ не дали 323 миллиона гривен, которые должны были выделить.

"В октябре этого года средства на трансляцию закончатся полностью. С юридической точки зрения после этого сигнал могут просто выключить", - сказал глава НОТУ.

Однако Аласания заверил, что общественное вещание в следующем году все равно выживет.

"Мы все равно выживем, не дождутся они. Реформа будет. Она будет гораздо медленнее, длиннее, нас за это и будут упрекать, но мы не подохнем, как они на это рассчитывают. Мы не подохнем. Господин Гройсман, держите свое слово. Мы же не просим больше, мы просим в рамках закона. Держите свое слово. Но в стране политики не держат своих слов", - сказал он.

Аласания подчеркнул, что на следующий год надо больше 1,5 миллиарда гривен на финансирование общественного вещания.

"В следующем году мы о новых программах и обновлении даже не говорим", - сказал Аласания.

Как известно, 13 июля общественность обнародовала обращение, в котором требовала у Верховной Рады обеспечить финансирование общественного вещания в полном объеме.

12 июля стало известно, что из проекта закона "О Государственном бюджете Украины на 2017 год" исчезла поправка о финансовой поддержке Национальной общественной телерадиокомпании Украины, которую 11 июля поддержал Комитет по вопросам бюджета.

Ранее Верховная Рада проголосовала за государственный бюджет-2017 года, в котором предложено финансовую поддержку НОТУ в размере 970 797,8 грн. Не додали 309 202,2 грн, поскольку ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" должно было получить финансирование в соответствии с законом "Об общественном телевидении и радиовещании в Украине" 0,2% от госбюджета, что составляет примерно 1,28 млрд грн.

21 декабря 2016 года премьер-министр Владимир Гройсман пообещал, что общий бюджет ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания" составит в 2017 году не менее 1,2 млрд.

Председатель правления НОТУ Зураб Аласания отметил, что в случае недофинансирования общественного вещания общественные телерадиокомпании по всей Украине будут производить контент, который не сможет конкурировать в качестве, а это не даст рейтинга, соответственно реформа не состоится в полном объеме.

В июле Верховная Рада отклонила поправку о дополнительных средствах в сумме 428.297,4 тыс. грн. для обеспечения деятельности и полноценного функционирования НОТУ.