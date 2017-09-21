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В Раде зарегистрировали законопроект о запрете российского культцентра

Четверг, 21 сентября 2017, 16:06

Депутаты зарегистрировали в Верховной Раде законопроект о денонсации соглашения между Украиной и РФ, которая позволяет работать в Киеве Российскому центру науки и культуры.

Об этом сообщила в Facebook соавтор законодательной инициативы Ирина Фриз.

"Вместе с коллегами зарегистрировали законопроект №0162 "О денонсации Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Российской Федерации об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров". При подаче законопроекта была учтена также позиция СБУ и ее оценка деятельности Российского центра науки и культуры и его влияния на национальную безопасность Украины", - написала она.

По словам депутата, действие этого соглашения работает на пользу РФ, которая таким образом навязывает свои культурные ценности другим странам.

Она рассказала, что с начала 2016 года в России действует Стратегия национальной безопасности, один из пунктов которой предполагает "повышение роли РФ в мировом гуманитарном и культурном пространстве".

"Надеюсь на быстрое прохождение законопроекта в комитетах и положительное рассмотрение в сессионном зале. Законопроект может стать настоящей лакмусовой бумажкой на патриотизм и приверженность национальным интересам Украины", - отметила Фриз.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, если депутаты примут соответствующий закон, Россия больше не сможет использовать линию культурного сотрудничества для ведения пропаганды, подрывной работы и создания агентурных сетей на территории Украины.

Как сообщалось, в августе Российский центр науки и культуры в Киеве отправил около 70 учеников украинских школ в Москву и Санкт-Петербург.

Этот случай вызвал возмущение в украинском обществе.

Служба безопасности Украины заявила, что неоднократно жаловалась Кабмину и СНБО на пропагандистскую деятельность этого центра в Украине, но безрезультатно.

В то же время в Министерстве образования и науки Украины заявили, что не имеют права запрещать подобные инициативы.

Евгений Кизилов, УП

Темы: Верховная РадазаконодательствоРосcия
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