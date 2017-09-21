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У Раді зареєстрували законопроект про заборону російського культцентру

Четвер, 21 вересня 2017, 16:06

Депутати зареєстрували у Верховній Раді законопроект про денонсацію угоди між Україною та РФ, яка дозволяє роботу в Києві Російського центру науки та культури.

Про це повідомила у Facebook співавтор законодавчої ініціативи Ірина Фріз.

"Разом з колегами зареєструвала законопроект №0162 "Про денонсацію Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Російської Федерації про заснування та умови діяльності інформаційно-культурних центрів". При поданні законопроекту була врахована також позиція СБУ та її оцінка діяльності Російського центру науки та культури та його впливу на національну безпеку України", - написала вона.

За словами депутата, дія цієї угоди працює на користь РФ, яка у такий спосіб нав'язує свої культурні цінності іншим країнам.

Вона розповіла, що з початку 2016 року в Росії діє Стратегія національної безпеки, один з пунктів якої має на меті "підвищення ролі РФ у світовому гуманітарному та культурному просторі".

"Маю надію на швидке проходження законопроекту в комітетах та позитивний розгляд в сесійній залі. Законопроект може стати справжнім лакмусовим папірцем на патріотизм та прихильність національним інтересам України", - зазначила Фріз.

Згідно із пояснювальною запискою до законопроекту, якщо депутати ухвалять відповідний закон, Росія більше не зможе використовувати лінію культурного співробітництва для ведення пропаганди, підривної роботи та створення агентурних мереж на території України.

Як повідомлялося, в серпні Російський центр науки та культури в Києві відправив близько 70 учнів українських шкіл до Москви та Санкт-Петербурга.

Цей випадок викликав обурення в українському суспільстві.

Служба безпеки України заявила, що неодноразово скаржилась Кабміну й РНБО на пропагандистську діяльність цього центру в Україні, але безрезультатно.

Водночас у Міністерстві освіти і науки України заявили, що не мають права забороняти подібні ініціативи.

Євген Кізілов, УП

Теми: Верховна РадазаконодавствоРосія
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