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Холодницкий: Информация, что НАБУ вело незаконную прослушку, пока не подтвердилась

Пятница, 22 сентября 2017, 09:30

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявляет, что информация о якобы незаконном снятии информации сотрудниками НАБУ пока не подтвердилась.

Об этом он сказал в четверг вечером в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".

"О незаконной прослушке НАБУ, о чем сейчас появилась информация, я об этом уже слышу почти полгода ... Пока я не увидел никакой доказательной базы, что НАБУ незаконно что-то делали в этих процессах", - сказал Холодницкий.

В то же время он отметил, что если в действиях сотрудников НАБУ или прокуроров САП будут выявлены признаки проступков или преступлений, он будет "первым, кто потребует наказания".

Інтерфакс-Україна

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Темы: НАБУХолодницкий
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