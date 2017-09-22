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Луценко подписал обновленное подозрение Довгому

Пятница, 22 сентября 2017, 09:58
Луценко подписал обновленное подозрение Довгому

Генпрокурор Юрий Луценко подписал уведомление о подозрении депутату Олесю Довгому.

Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган.

"Да, это правда, генпрокурор подписал подозрение", - сказала она.

Сарган уточнила, что Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) обновила материалы производства, и генпрокурор это подписал.

"Сегодня он подписал, после этого прокуроры должны вручить это подозрение Довгому", - отметила она.

Позже Сарган процитировала генпрокурора в Facebook: "Ждал подписи САП. Не дождался. Взял и сделал".

Как известно, Довгого подозревают в дерибане земли на Жуковом острове в Киеве, что нанесло ущерб на 82 млн грн.

21 июня генпрокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представления о снятии неприкосновенности с 5 народных депутатов - Андрея Лозового, Евгения Дейдея, Олеся Довгого, Борислава Розенблата и Максима Полякова. 29 июня он внес аналогичное представление относительно депутата от "Оппозиционного блока" Михаила Добкина.

4 июля регламентный комитет Верховной Рады нашел "существенные недостатки" в представлении ГПУ на снятие неприкосновенности с народного депутата от группы "Воля народа" Олеся Довгого.

По словам председателя комитета Павла Пинзеника, комитет передаст это решение председателю Верховной Рады Андрею Парубию, чтобы уже парламент определял, разрешать ли привлечение к ответственности Довгого.

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Оксана Коваленко, УП

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Темы: ДовгийГенпрокуратураАнтикоррупционная прокуратураЛуценкоВерховная Рада
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