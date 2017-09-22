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СБУ нашла в зоне АТО два российских огнемета

Пятница, 22 сентября 2017, 17:58

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военными обнаружили в районе проведения антитеррористической операции оружие российского производства.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В сообщении отмечается, что отстрелянные боеприпасы реактивного огнемета "Шмель" и малогабаритного реактивного огнемета "МРО-А" с маркировкой вооруженных сил РФ оперативники спецслужбы обнаружили в лесополосе в Волновахском районе Донецкой области, где диверсионная группа террористов недавно осуществляла обстрелы позиций сил АТО.

 

"Изъятые боеприпасы являются очередным подтверждением материального обеспечения бандгруппировок "ДНР" Вооруженными силами РФ", - говорится в заявлении.

 

Также в пресс-службе добавляют, со было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

 

Ранее бывший посол США в Украине Джеффри Пайетт заявлял о том, что есть спутниковое подтверждение того, что российские военные развернули возле Дебальцево системы ПВО, а на границе готовят крупную партию вооружения, чтобы поставить ее боевикам для боевых действий на востоке Украины.

Также сообщалось о пересечении украинско-российской границы танками из РФ.

Как известно, в РФ отрицают поставки российского вооружения так называемым "ДНР" и "ЛНР", несмотря на то, что на Донбассе были замечены колонны военной техники с российскими флагами.

Украинская правда

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Темы: СБУДонбассРосcияоружие
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