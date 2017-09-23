Высший совет правосудия дал согласие на арест судьи, который хотел дать взятку Холодницкому
Высший совет правосудия дал согласие на содержание под стражей судьи Кировского райсуда Днепропетровска Геннадия Подберезного за попытку дать взятку руководителю САП Назару Холодницкому.
Об этом сообщает пресс-служба ВСП.
Подберезный был задержан 21 сентября. В тот же день ему сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 309 УК Украины.
"Подберезный А. Г. подозревается в предоставлении по предварительному сговору группой лиц неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает особо ответственное положение, за совершение действий в интересах третьих лиц с использованием предоставленной должностному лицу власти", - заявил член ВСП Игорь Бенедисюк.
Как сообщалось, двух судей из Днепропетровской области, которые предложили руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому взятку в 300 тысяч долларов США, задержали в Киеве.