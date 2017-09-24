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Лавров: Никаких правок к предложению о миссии ООН на Донбассе не получали

Воскресенье, 24 сентября 2017, 15:36
Лавров: Никаких правок к предложению о миссии ООН на Донбассе не получали

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявляет, что РФ не получала ни от одного из государств конкретных предложений по поводу своей инициативы о размещении миротворцев ООН на Донбассе.

Об этом Лавров заявил в интервью "НТВ", пишет РИА Новости

"Мы внесли предложение (о миротворцах ООН на Донбассе) и обосновали его со всех сторон, устами, в том числе, президента Российской Федерации (Владимира Путина). Ни одного конкретного предложения на бумаге по тексту нашей инициативы мы ни от кого не получили", - заявил Лавров.

"Если они не хотят его обсуждать, что мы можем? Не будем же мы их заставлять", - добавил он.

Как известно, ранее Лавров заявлял, что суть российского предложения по миротворцам на Донбассе заключается в том, что они должны заниматься только охраной миссии ОБСЕ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявлял, что попытки указать на российскую агрессию в проекте резолюции о миротворческой миссии ООН на Донбассе мешают поиску компромиссов. Так он прокомментировал предложение Украины включить в проект резолюции формулировки "операция по принуждению к миру" либо "операция по восстановлению мира", подтверждая роль России как агрессора.

Украина настаивает на перекрытии неконтролируемой части российско-украинской границы, поскольку РФ именно через нее поставляет оружие, российских военных и боеприпасы на оккупированный Донбасс.

Пункт о взятии контроля над границей есть в минских соглашениях. Однако позиции Украины и России расходятся в вопросе, который из пунктов должен быть выполнен раньше.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что он не против размещения "голубых касок" по всей территории Донбасса.

21 сентября президент Петр Порошенко сообщил, что в США поддержали предложение Украины по миротворцам на Донбассе.

Темы: ДонбассООНРосcия
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